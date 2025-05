Polícia procura suspeito de roubo a farmácia em Ceilândia (DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal está em busca de informações que levem à identificação de um homem suspeito de roubar uma farmácia localizada na QNM 36/38, em Ceilândia (DF). Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, vestindo casaco cinza e boné preto, entra no estabelecimento com aparência tranquila. Em seguida, se dirige ao caixa e, de forma repentina, saca um facão escondido sob o casaco. Ele ameaça a funcionária e exige todo o dinheiro do caixa.



Antes de fugir, o homem ainda observa o ambiente, aparentemente para se certificar de que ninguém mais se aproximava. A Polícia Civil solicita o apoio da população para identificar o autor do crime. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 197.