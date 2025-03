Polícia procura suspeito envolvido em esquema de tráfico e lavagem de dinheiro

A polícia divulgou a foto de Victor Hugo Barbosa da Silva, suspeito em uma operação contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Ele está sendo investigado por participação nesses crimes. A população pode ajudar com informações pelo Disque Denúncia, número 197, com sigilo garantido para os informantes.



