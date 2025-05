Polícia recupera carro furtado e apreende adolescentes suspeitos no SIA

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar após a recuperação de um carro furtado na região do SIA, no Distrito Federal. O veículo foi furtado algumas horas antes. Câmeras de segurança registraram uma pessoa abrindo o carro por volta das 20h e entrando no veículo. Durante patrulhamento na Estrutural, os policiais localizaram o carro com sinais de desmanche e um outro veículo suspeito de ter dado suporte à ação criminosa. Os dois foram devolvidos ao proprietário.



