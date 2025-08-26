Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia recupera cavalos furtados e prende suspeitos na Ponte Alta Sul (DF)

As vítimas denunciam a sensação de insegurança na área rural; suspeitos usavam carroças para os furtos

Balanço Geral DF|Do R7

Depois de semanas de patrulhamento e monitoramento, a polícia conseguiu recuperar cavalos furtados na região da Ponte Alta Sul (DF) e prender os suspeitos. As vítimas, donas dos animais, denunciam a sensação de insegurança na área rural. Os suspeitos usavam carroças para os furtos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Furto
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.