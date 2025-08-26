Polícia recupera cavalos furtados e prende suspeitos na Ponte Alta Sul (DF)
As vítimas denunciam a sensação de insegurança na área rural; suspeitos usavam carroças para os furtos
Depois de semanas de patrulhamento e monitoramento, a polícia conseguiu recuperar cavalos furtados na região da Ponte Alta Sul (DF) e prender os suspeitos. As vítimas, donas dos animais, denunciam a sensação de insegurança na área rural. Os suspeitos usavam carroças para os furtos.
