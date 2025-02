Polícia Rodoviária Federal apreende 350 mil unidades de cigarros sem nota fiscal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento com 350 mil unidades de cigarros transportados sem nota fiscal. A abordagem ocorreu na BR-040, nos arredores do Distrito Federal, durante uma fiscalização rotineira. A carga estava avaliada em aproximadamente R$159 mil. A mercadoria foi encaminhada à Secretaria da Fazenda do DF para os procedimentos administrativos.



