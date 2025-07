Polícia Rodoviária Federal faz ações educativas e preventivas na BR-040

Na BR-040, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação voltada para motociclistas após flagrar manobras perigosas. A ação resultou em mais de 20 autuações e quatro apreensões de motos.



Uma mulher colombiana foi detida por apresentar CNH falsa e suspeita de estar com placa clonada. As motos apreendidas foram levadas ao pátio da polícia e a mulher encaminhada à delegacia local. Ações educativas e preventivas estão sendo feitas pela PRF para evitar imprudências no trânsito.



