Polícia Rodoviária Federal inicia curso para treinar cães farejadores

A Polícia Rodoviária Federal iniciou um curso para treinar 24 sinotecnistas, operadores de segurança pública, que vão trabalhar com os cães farejadores. O treinamento acontecerá até a primeira quinzena de agosto e inclui a agente Janaína Pimentel e a cadela Maia, especialista em detectar drogas e armas.



A PRF recebeu cinco viaturas adaptadas para garantir o transporte seguro dos animais. Nos últimos cinco anos, essas operações retiraram 185 toneladas de drogas e mais de 350 armas de circulação. O canil da PRF, com mais de 20 mil metros quadrados, é dedicado ao aprimoramento dos cães.



