Polícia se mobiliza para conter confusão durante derrubada no Sol Nascente (DF)

Durante uma ação do DF Legal em área irregular do Sol Nascente (DF), a Polícia Militar se mobilizou para evitar confusão com moradores. Relatórios indicam que vândalos danificaram ônibus coletivos e atacaram a unidade de saúde.



Tratores realizam demolições, mas uma casa permanece de pé, possivelmente devido à presença de pessoas no interior. As informações são preliminares e aguardam confirmação oficial pelas autoridades. Segundo testemunhas, há suspeitas de que uma pessoa acamada pode estar dentro da casa, o que dificulta a demolição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!