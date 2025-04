Polícia segue buscas por envolvidos em esquema de tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil continua as investigações por novos envolvidos em esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. A Operação Xeque-Mate contou com cerca de 200 policiais. Foram presas nove pessoas e 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O delegado afirmou que a investigação durou um ano e meio. O líder do esquema se mudou para Vicente Pires, enquanto os demais operavam em Samambaia.



