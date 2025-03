Policiais do DF se envolvem em acidente e exames detectam consumo de álcool

Durante a madrugada desta quinta-feira (13), um acidente na Asa Norte envolveu uma viatura descaracterizada da Polícia Civil e um carro com um casal e um bebê. As vítimas foram atendidas no Hospital de Base e receberam alta posteriormente. Os policiais envolvidos não realizaram o teste do bafômetro, mas exames de sangue indicaram consumo de álcool, embora sem embriaguez. A Corregedoria da Polícia Civil iniciou uma investigação para esclarecer o acidente.



