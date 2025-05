Policiais entram na Papuda em ação contra grupo suspeito de integrar facções

A Polícia Federal, em conjunto com outras forças de segurança, deflagrou uma operação no Distrito Federal visando desarticular facções criminosas que recrutam dentro dos presídios. A ação, que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, ocorreu em cidades como Valparaíso, Luziânia e o presídio da Papuda. A operação é parte do trabalho do grupo FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), que planeja novas etapas nos próximos meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!