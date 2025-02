Policiais prendem dois suspeitos por tráfico de drogas durante operação no Entorno do DF

Uma operação conjunta das polícias militar e civil resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas em Cristalina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Durante a ação, que necessitou do arrombamento do portão de uma casa considerada boca de fumo, balanças de precisão, dinheiro e porções de drogas foram apreendidos. Além disso, cinco motos com escapamento irregular foram confiscadas.