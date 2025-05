Policial de folga persegue e ajuda prender assaltante em Ceilândia (DF)

Em Ceilândia (DF), um policial militar do 8º Batalhão, mesmo fora de serviço, deteve um homem após o roubo de um carro perto de escola. O crime ocorreu durante a manhã, quando a vítima foi ameaçada com uma faca enquanto deixava uma criança na escola. Alertado pelos gritos, o policial iniciou a perseguição com a ajuda de um motociclista e equipes da PM. O suspeito foi capturado e o veículo, recuperado.



