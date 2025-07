Policial fala sobre morte após tentativa de assalto em restaurante de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal falou sobre a ocorrência de invasão a um comércio da Asa Sul, em Brasília. O proprietário, ao responder à invasão para proteger sua família e seu restaurante, efetuou um disparo contra o intruso. A vítima foi encontrada sem vida.



A arma do proprietário estava com o registro vencido, mas a situação foi considerada legítima defesa, segundo o delegado responsável. As câmeras de segurança do local foram enviadas à Polícia Civil para investigação e o dono prestou depoimento.



O caso também destaca preocupações com a presença crescente de pessoas em situação de rua na região, conforme relatado pelo tenente Gutemberg.



