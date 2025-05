População relata insegurança mesmo com redução dos furtos de veículos no DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reportou uma queda de 21,5% nos furtos de veículos entre janeiro e abril de 2025, com 977 casos contra 1075 no mesmo período de 2024. No entanto, os furtos de motocicletas aumentaram, totalizando 356 ocorrências em 2025, comparado a 293 no ano anterior. Moradores relatam aumento na sensação de insegurança, com casos recentes em Taguatinga e Sia.



