Porão do Rock 2025: festival em Brasília conta com bandas locais e nacionais

O Porão do Rock 2025, um dos eventos mais icônicos de Brasília , retornou com energia contagiante, reunindo bandas locais e nacionais na Arena BRB. Raimundos, uma banda de destaque, abriu a noite com o show oficial de lançamento de seu novo disco.



O festival, que vai até 24 de maio, oferece uma experiência única, com espaço para atividades de skate e oportunidades para bandas independentes se apresentarem. Ingressos estão disponíveis online.



