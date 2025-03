Poste de energia deteriorado preocupa moradores e comerciantes do Varjão

Moradores e comerciantes do Varjão estão preocupados com a situação de um poste de energia elétrica que está deteriorado e apresenta risco de queda. A estrutura, que fica na quadra 1 da avenida principal, está instável há três meses e balança com o tráfego de veículos e a presença de crianças que brincam por perto. A equipe da RECORD tentou contato com a Neoenergia, mas ainda não recebeu uma resposta.



