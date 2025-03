Poste de iluminação com fios expostos é consertado no Parque da Cidade

No Parque da Cidade, a CEB (Companhia Energética de Brasília) consertou um poste que estava com uma caixa de energia aberta e cabos soltos no estacionamento 10. A situação representava risco aos frequentadores, e a área estava isolada apenas com fita zebrada e um galho de árvore.



Após denúncias, técnicos da CEB realizaram a manutenção. É crucial relatar problemas de iluminação pública nos canais oficiais: aplicativo Ilumina DF, telefone 155 ou site ceb.com.br.



