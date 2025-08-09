Logo R7.com
Poste explode pela segunda vez e deixa moradores sem energia na Asa Norte, em Brasília

A Neoenergia informou que suas equipes estão trabalhando para resolver a situação; caso aconteceu na 910 Norte

Balanço Geral DF|Do R7

Um poste explodiu na 910 Norte, em Brasília, afetando o fornecimento de energia para algumas quadras. A Neoenergia informou que suas equipes estão trabalhando para resolver a situação. Este é o segundo incidente envolvendo o mesmo poste em pouco mais de uma semana.

"Estamos acompanhando e confiando que a equipe irá resolver," comentou um morador. No momento da explosão, várias pessoas estavam sem energia durante o horário do almoço. Equipes estão no local tentando restabelecer os serviços.

