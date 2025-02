Preço da gasolina aumenta devido à alta do etanol, e motoristas abastecem a R$ 6,59 no DF

O preço da gasolina atingiu R$ 6,59 em vários postos, reflexo da alta do etanol, que está em entressafra, e do aumento do ICMS em fevereiro. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo), o preço médio até 14 de janeiro foi de R$ 6,04. O deputado Chico Vigilante questionou os aumentos e o Procon-DF está fiscalizando abusos, incentivando denúncias de consumidores. Uma sugestão para combater preços elevados é que os consumidores abasteçam apenas em postos de uma bandeira específica.