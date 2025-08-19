Preço das passagens de ônibus do Entorno do DF podem aumentar mais uma vez
Reajuste nas tarifas pode ocorrer em breve, conforme calendário da ANTT
Usuários do transporte público que residem no Entorno do Distrito Federal devem se preparar para um possível aumento nas passagens. A Agência Nacional de Transporte Terrestre estabeleceu o dia 24 de agosto como prazo final para a definição sobre o consórcio e o reajuste das tarifas dos ônibus semi-urbanos que operam entre os estados.
Os governos locais estão em tratativas para criar um modelo de subsídio e infraestrutura para viabilizar esse transporte interestadual. Este reajuste pode impactar setores como o comércio e o emprego doméstico, podendo elevar custos de vale-transporte e, consequentemente, o índice de desemprego na região.
