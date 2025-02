Prefeito de Planaltina fala sobre desafios e políticas públicas para o Entorno do DF

O prefeito de Planaltina e presidente da Amab (Associação dos Municípios do Entorno de Brasília) debateu políticas para a integração dos 33 municípios da região ao Distrito Federal. A nova gestão da associação se reúne com secretarias e órgãos para tratar de desenvolvimento local.



Um ponto crítico é o aumento nas tarifas de transporte público, agora parcialmente subsidiadas pelos governos local e estadual, visando diminuir o impacto no custo para os moradores. "O Entorno passou a ser visto agora, é uma região que cresce muito," destacou o prefeito Cristian José de Oliveira, ressaltando a importância de políticas que contemplem essa área em crescimento.



