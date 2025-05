Prêmio Engenho Mulher 2025 homenageia projetos sociais liderados por mulheres

O Prêmio Engenho Mulher 2025 celebrou projetos inovadores liderados por mulheres de comunidades periféricas. Gina Vieira, criadora do projeto Mulheres Inspiradoras, expressou sua gratidão pelo reconhecimento de um trabalho que fomenta a educação e respeito à memória histórica.



Joice Marques, fundadora da Casa Akotirene, destacou a importância do acolhimento oferecido a mulheres em vulnerabilidade. Rosane Garcia, criadora da Ação Social Caminheiros de Antônio de Pádua, ressaltou esforços para garantir renda a essas mulheres.



O júri, composto por sete jornalistas, focou em destacar projetos que fazem a diferença no Distrito Federal. A deputada distrital Jane Klebia frisou o papel crucial de eventos como esse na promoção de oportunidades e inspiração para outras mulheres.



