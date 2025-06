Presença de onças no Varjão (DF) preocupa moradores após ataque fatal a cavalo

Uma onça parda e seus dois filhotes atacaram um cavalo, que não resistiu aos ferimentos no Varjão, próximo ao Núcleo Rural Olhos d’Água, no Lago Norte, em Brasília. Preocupados, os moradores acionaram a Polícia Militar Ambiental. Além do animal morto, foram relatados desparecimentos de galinhas e patos.



Segundo a tenente Thays Gonçalves, a polícia já iniciou o patrulhamento na região após o primeiro alerta. Davi Freitas, um adolescente da área, avistou os felinos enquanto cuidava de suas ovelhas. As autoridades afirmam que as onças geralmente evitam humanos, mas recomendam cautela.



