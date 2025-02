Preso novo suspeito de envolvimento em roubo de banco em Brazlândia

A Polícia Civil prendeu um homem por envolvimento no roubo a uma agência bancária em Brazlândia, ocorrido há uma semana. Os criminosos arrombaram o teto do banco, levando cerca de R$ 70 mil. Com prisões preventivas decretadas, Gleisson Pereira Silva, Edson Tauburg e Luiz Ricardo Nunes permanecem foragidos, possivelmente fora da região. A investigação conta com o apoio das polícias militares locais na busca pelos suspeitos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!