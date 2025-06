Problemas de infraestrutura em vias públicas preocupam moradores de Valparaíso (GO)

Moradores do setor de chácaras de Valparaíso de Goiás enfrentam problemas persistentes com buracos nas ruas. A situação, que persiste há quase uma década, compromete a mobilidade e o acesso a serviços básicos. "O negócio é precário. Não tem nem por onde pegar na pista para a criança andar", relatou uma moradora que reside no local há um mês.



Além dos buracos, as calçadas também estão danificadas, e o transporte público é escasso, forçando os residentes a buscar alternativas para se locomover. Outra moradora comentou sobre um acidente ao atravessar uma rua esburacada: "Tive que atravessar a rua e, quando pisei, virei o pé e caí." A falta de infraestrutura tem gerado insatisfação entre os habitantes da região.



