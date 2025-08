Problemas em bueiros na Asa Sul, em Brasília, geram preocupação entre motoristas

Motoristas enfrentam problemas com bueiros que causam quedas de veículos na quadra 201 da Asa Sul, em Brasília. A situação é agravada por furtos noturnos de materiais metálicos nas proximidades.



A área apresenta riscos para ciclistas e motoristas, especialmente à noite. Administração pública foi solicitada a realizar reparos permanentes. As penas para quem furta esses materiais foram aumentadas, podendo chegar até oito anos de prisão.



