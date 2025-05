Professor agredido por aluno em Taguatinga (DF) pediu para ser remanejado

Um conflito entre um aluno e um professor resultou em agressões fora da escola em Taguatinga (DF). O incidente começou com uma discussão na sala de aula e se intensificou após a aula. O professor solicitou remanejamento devido ao evento, que teve registros compartilhados nas redes sociais.



A regional de ensino informou que o aluno agressor será transferido e a coordenadora afirmou que não se pode admitir agressões como essa fora da escola. O diretor do Sindicato dos Professores destacou que a violência nas escolas é inadmissível. As aulas continuam com reforço no policiamento na instituição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!