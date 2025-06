Professora da Universidade de Brasília é indiciada por injúria racial

Uma professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal por injúria racial. O caso ocorreu no Hospital Universitário há cerca de um mês, quando a docente perguntou a uma mãe como ela se sentia ao ter seu filho atendido por um profissional preto.



Os relatos indicam que não foi o primeiro comentário desse tipo feito pela professora. A UnB está acompanhando a situação e tomando medidas administrativas necessárias para dar suporte ao estudante envolvido.



