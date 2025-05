Professores do Distrito Federal anunciam greve a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (2), os professores do Distrito Federal iniciarão uma greve aprovada em assembleia geral. O movimento busca um reajuste salarial de 19,8% e melhorias na estrutura de carreira, incluindo aumentos nos valores de titulação para mestres e doutores. A Secretaria de Educação está trabalhando para garantir que as atividades escolares sejam minimamente impactadas e que haja reposição de aulas onde necessário.



