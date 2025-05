Professores do Distrito Federal fazem manifestação por aumento salarial

Professores da rede pública do Distrito Federal decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (2). Durante assembleia próxima à Funarte, mais de 30 mil profissionais manifestaram a necessidade de aumento salarial e reestruturação do plano de carreira, apontando a falta de propostas do governo local.



Devido a esse encontro e a obras no Eixo Monumental, o trânsito na área central de Brasília está lento, com impacto direto no dia a dia dos cidadãos. Algumas escolas já enfrentaram interrupções nas aulas nesta terça-feira (27), representando o início da mobilização.



