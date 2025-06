Professores entram em greve e impactam escolas públicas do Distrito Federal

No Distrito Federal, a greve dos professores teve início nesta segunda-feira (2), afetando o funcionamento de muitas escolas públicas. A paralisação, considerada abusiva pela justiça, resultou na imposição de uma multa diária de R$ 1 milhão ao sindicato. No Centro Educacional Gisno, as aulas foram suspensas, enquanto em outras instituições, como o Centro de Ensino Fundamental Caseb, algumas aulas ocorreram normalmente.



Pais expressaram preocupações com o impacto da greve no calendário escolar. As principais reivindicações do sindicato incluem reajuste salarial de 19,8% e reestruturação do plano de carreira. O governador Ibaneis Rocha criticou a greve e afirmou que a multa será cobrada.



Segundo a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, algumas escolas continuam a funcionar parcialmente, e medidas estão sendo tomadas para minimizar os transtornos aos alunos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!