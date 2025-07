Projeto capacita mulheres em especializações na área da beleza em Ceilândia (DF)

O Projeto Desperta a Beleza Mulher capacitou 50 mulheres no curso de maquiagem profissional em Ceilândia (DF). A iniciativa, gratuita, é realizada pelo Instituto Valer em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres. Iniciativa já formou 150 mulheres em três semanas em diversas especializações na área da beleza.



Além da formação, as participantes terão acesso à feira Hair Brasília e Beauty, que ocorrerá de 20 a 22 de julho na Arena BRB Mané Garrincha. O projeto oferece flexibilidade de horários, importante para mulheres que precisam conciliar trabalho e família, e está sendo um divisor de águas para muitas em situação de vulnerabilidade.



