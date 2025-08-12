Projeto de infraestrutura em bairro na Estrutural (DF) está em processo de licitação
Intervenção da Caesb deixa 200 famílias sem água; companhia justifica os cortes como ação contra ligações clandestinas
Cerca de 200 famílias de condomínio na Cidade Estrutural (DF) enfrentam dificuldades devido à falta de água. A intervenção da Caesb cortou o abastecimento no sábado (9), afetando a rotina de moradores como Jucileni Oliveira, que relata carregar água para casa, mesmo após cirurgia, e enfrenta dificuldades sem infraestrutura regular.
A creche local, que atende 25 crianças, também sofre, segundo Marcela Alves, responsável pela creche, que está sem água suficiente para preparar alimentos. Caesb justifica os cortes como ação contra ligações clandestinas. O projeto de regularização do bairro segue em andamento, com licitações previstas para este ano, mas a solução definitiva pode demorar até 2028.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas