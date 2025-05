Projeto de lei garante doação de 40 lotes para famílias do Riacho Fundo II (DF)

O governo do Distrito Federal sancionou um projeto de lei, aprovado em abril deste ano, que doa 40 terrenos no Riacho Fundo II para famílias de baixa renda inscritas em programas habitacionais. A região, criada em 1995 e transformada em área administrativa em 2001, continua a expandir seu suporte habitacional.



O relator do projeto destacou que iniciativas semelhantes estão planejadas para regiões como Samambaia, Recanto das Emas, Santa Maria, Brazlândia, Planaltina e São Sebastião. Maria Vilani Pereira, uma das moradoras da região, celebrou a importância da casa própria e deixou uma mensagem de esperança às novas famílias beneficiadas.



