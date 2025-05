Projeto 'Gerando Amor' apoia saúde mental de adolescentes em Taguatinga (DF)

Há seis anos, o projeto "Gerando Amor" tem feito a diferença no Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (DF), apoiando a saúde mental dos estudantes. Coordenado por educadores sociais voluntários, o projeto oferece às rodas de conversa, palestras e atividades como "Abraço", "Música Express" e "Correio da Gratidão", que criam um ambiente seguro para discutir saúde emocional.



Cerca de 16 mil alunos já foram beneficiados. "A intenção maior é trazer a pauta da saúde mental para dentro da escola", diz uma participante do projeto. Outra participante destaca a importância da escuta ativa: "Às vezes, um abraço é mais importante que um discurso".



