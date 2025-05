Projeto Visão para Todos conclui entrega de 320 óculos em Ceilândia (DF)

O Projeto Visão para Todos finalizou uma nova etapa ao doar 320 óculos para crianças da Escola Classe 16 em Ceilândia (DF). Foram realizados 495 exames oftalmológicos e desde o início do projeto, foram feitas aproximadamente três mil consultas e distribuídos cerca de 2.400 óculos gratuitamente, beneficiando a educação das crianças.



O deputado Júlio César destacou a importância do projeto para a dignidade e aprendizado, enquanto o coordenador Carlos Tabanez ressaltou as expectativas de atender mais seis mil crianças no próximo semestre. Além da saúde visual, o projeto trabalha com a melhoria educacional, incluindo a revista "Conheça Brasília com o Palhaço Amiguinhos e Seus Amigos".



