Promessa de nova ponte entre Valparaíso e Novo Gama enfrenta atrasos e gera transtornos

A promessa de construção de uma nova ponte entre os bairros de Valparaíso e Novo Gama, feita pelo governo de Goiás, enfrenta um atraso significativo. Após a estrutura original ser demolida em março do ano passado, moradores enfrentam dificuldades no trajeto.



Residentes alegam que precisam atravessar um córrego com uma passarela de madeira improvisada ou fazer uma volta de mais de 10 km para realizar seus trajetos diários. A obra foi interrompida no fim do ano passado devido às chuvas, mas mesmo com a estiagem recente, pouco progresso foi observado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!