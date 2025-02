Quadra de esportes em Samambaia representa risco por falta de manutenção

Moradores da QS408, em Samambaia, enfrentam desafios com a quadra de esportes local devido a problemas estruturais. O alambrado, danificado e com arames expostos, provoca preocupação, especialmente para crianças que utilizam o espaço. O líder comunitário destacou que já foram enviados pedidos à administração local desde dezembro do ano passado, mas sem retorno eficaz. Além dos riscos físicos, há uma crescente sensação de insegurança, com relatos de pouca presença policial nos arredores. A comunidade agora espera uma solução rápida e eficiente para evitar acidentes futuros.