Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Quadrilha que extorquia clientes de sites de prostituição é alvo de operação da Polícia Civil

A investigação foi liderada pela 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, Distrito Federal

Balanço Geral DF|Do R7

A Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular uma quadrilha que se passava por facção criminosa e praticava extorsões pela internet. A investigação foi liderada pela 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, Distrito Federal. Um homem denunciou ter sido chantageado após contratar uma garota de programa.

A quadrilha estava localizada em Montes Claros, Minas Gerais. Há mais vítimas identificadas, tanto no Distrito Federal quanto no Rio de Janeiro. As investigações continuam com a apreensão de materiais relacionados ao crime.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Distrito Federal
  • Extorsão
  • Facção criminosa
  • Polícia Civil
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.