Quadrilha que extorquia clientes de sites de prostituição é alvo de operação da Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular uma quadrilha que se passava por facção criminosa e praticava extorsões pela internet. A investigação foi liderada pela 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, Distrito Federal. Um homem denunciou ter sido chantageado após contratar uma garota de programa.



A quadrilha estava localizada em Montes Claros, Minas Gerais. Há mais vítimas identificadas, tanto no Distrito Federal quanto no Rio de Janeiro. As investigações continuam com a apreensão de materiais relacionados ao crime.



