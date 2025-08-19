Logo R7.com
Quadrilha que furtou óculos em shopping no Entorno do DF teria causado prejuízo de R$ 40 mil

Thaiane Henrique dos Santos foi identificada como motorista do grupo e ajudou na divisão dos produtos furtados

Balanço Geral DF|Do R7

Foi presa a quinta integrante de um grupo criminoso responsável pelo furto de mais de R$ 40 mil em óculos em um shopping na cidade de Luziânia, Entorno do DF. Thaiane Henrique dos Santos foi identificada como motorista do grupo e ajudou na divisão dos produtos furtados.

A prisão ocorreu em Águas Lindas de Goiás durante uma operação da Polícia Civil de Goiás. O delegado destacou sua participação no crime e pediu para possíveis vítimas entrarem em contato com as autoridades.

