Receita Federal identifica produtos sem nota fiscal e apreende mercadorias no DF

Auditores da Receita Federal do Distrito Federal realizaram a operação Tributum Militia para combater a sonegação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A ação, dividida em fiscalização de comércios e monitoramento de cargas, apreendeu produtos como açúcar e eletrônicos. Os autuados têm 30 dias para recorrer ou pagar multas reduzidas; caso contrário, os itens serão doados a instituições do DF. A Receita já identificou R$ 143 milhões em impostos sonegados.