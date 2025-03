RECORD nas Cidades acontece no sábado, em Ceilândia, com prêmios e serviços

No próximo sábado (22), às 8h, acontece a 84ª edição do RECORD nas Cidades, em Ceilândia. O evento conta com prêmios e serviços como saúde e assistência do Ministério Público. A artista Ju Marques, conhecida por seu sucesso nas redes sociais, vai se apresentar junto a outras atrações culturais locais. O local é acessível e a expectativa é de um grande público para as atividades programadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!