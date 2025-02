RECORD nas Cidades celebra 21 Anos da Estrutural com prêmios e música neste sábado

O time de jornalismo da RECORD Brasília estará na Cidade Estrutural para comemorar os 21 anos de sua fundação com o RECORD nas Cidades. Serão oferecidos serviços à comunidade, apresentações musicais e sorteios de prêmios. O evento acontecerá a partir das 9h na praça da administração.



A cidade conta com mais de 35 mil habitantes e era conhecida por ser uma invasão, mas aos poucos se consolidou como região administrativa. O morador José Rodrigues, destacou melhorias que ocorreram na região e mencionou a necessidade de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no local.