Record nas Cidades chega ao Itapoã (DF) com programação cultural variada

No próximo sábado (28), o projeto Record nas Cidades acontecerá no Itapoã (DF), começando às 9h. O evento gratuito proporcionará prestação de serviços, artes e uma diversa programação musical. Artistas locais, incluindo rappers do Movimento Hip Hop do Paranoá, a cantora Negra Flowe o grupo Pagodin, animarão o público com rap, forró, piseiro, pagode e outros gêneros. A comunidade é convidada a aproveitar as atrações e participar dos sorteios ao longo do dia.



