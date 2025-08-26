RECORD Talks reúne autoridades em Brasília e abre discussões rumo à COP30

A RECORD Brasília promoveu o primeiro RECORD Talks em preparação para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém, reunindo líderes globais para discutir soluções climáticas. O encontro na capital federal contou com especialistas e autoridades, entre eles o ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou os desafios do Judiciário na proteção do meio ambiente.



Com expectativa de receber mais de 40 mil visitantes, a COP30 reforça a relevância do turismo verde como alternativa econômica e sustentável. O evento integra uma série de debates promovidos pela emissora para discutir caminhos e estratégias rumo a um futuro ambientalmente responsável para o Brasil e o mundo.



