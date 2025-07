Redemoinho surge no meio da rua e assusta pedestres em Águas Lindas de Goiás

Uma câmera de segurança registrou a formação de um redemoinho em Águas Lindas de Goiás. O vídeo mostra o fenômeno se desenvolvendo rapidamente, levantando poeira e surpreendendo os moradores.



De acordo com especialistas, esse tipo de ocorrência é comum em períodos quentes e secos, com baixa pressão atmosférica, solos secos e céu claro. Essas condições favorecem a formação de redemoinhos, que são de curta duração e tamanho variável, podendo passar despercebidos.



