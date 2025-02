Redução de motoristas alcoolizados no DF chega a 21% no último ano

O número de motoristas autuados por embriaguez ao volante no Distrito Federal caiu 21% no último ano, totalizando 20.812 casos, comparado a 26.422 autuações em 2023. A quantidade de carteiras de habilitação suspensas aumentou 207%, com 7.954 ocorrências em 2024, em relação às 2.592 do ano anterior. Essa mudança está associada à implementação do sistema Sober, que otimiza o controle das penalidades relacionadas à habilitação dos condutores, tornando os processos mais ágeis e eficientes.



