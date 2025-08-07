Reforma de avião em Taguatinga (DF) promete revitalização e novos projetos

Um antigo avião Boeing da Transbrasil, localizado em Taguatinga (DF), será reformado após 11 anos parado. O avião foi trazido para o local em 2014 e pertence a empresários do Distrito Federal. Eles planejam revitalizá-lo com parcerias de empresas locais sem custo financeiro direto.



"Espero poder, enfim, ver o projeto ganhar vida", disse um dos empresários. A ideia inicial era transformá-lo em um restaurante. Atualmente, o espaço é alvo de vandalismo e cercado com segurança monitorada.



