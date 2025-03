Remoção de parquinho infantil gera revolta entre moradores da 105 Norte

A remoção de um parquinho infantil, construído há cerca de dez anos na quadra 105 Norte, gerou polêmica entre moradores que residem da região. A decisão veio de uma assembleia com poucos residentes, motivada pelo barulho das crianças. "Minha filha vinha aqui todo dia," lamenta Lucas Moura, morador local, "era um ambiente agradável. É uma pena que as pessoas não saibam conviver". Outra moradora, Pétalla Timo, destacou a falta de aviso e o impacto na valorização do imóvel. Os moradores, insatisfeitos, buscam realocar o parquinho e já iniciaram um abaixo-assinado na esperança de que a prefeitura intervenha. O síndico não foi encontrado para comentar a decisão.



